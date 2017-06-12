Кевин Дюрант: "Кливленд" может вновь сыграть, как в четвертом матче финала"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант перед пятым матчем финала НБА отдал должное "Кливленду", который одержал победу в четвертом поединке со счетом 137:116. Пятый поединок состоится завтра и начнется в 4.00 по московскому времени. Счет в серии 3-1 в пользу "Голден Стэйт".

– "Кливленд" выиграл не из-за везения, – цитирует ASAP Sports Дюранта. – Мы не играли на том уровне, на котором должны были, и соперник воспользовался этим и сыграл очень хорошо. Поэтому мы должны отдать им должное за то, как они играли. И они могут повторить это, поэтому мы должны быть готовы.