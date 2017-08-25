Кевин Дюрант: "Ирвинг проявил большое мужество, попросив у "Кливленда" обмен"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант отметил, что высоко ценит то, что разыгрывающий Кайри Ирвинг решился на переход из "Кливленда" и "Бостон". Он также добавил, что Ирвинг проявил большое мужество.

Напомним, что разыгрывающий был обменян из "Кавальерс", в составе которых провел шесть сезонов. За него "Кливленд" получит защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича, а также пик первого раунда драфта-2018.

– Он сделал то, что должен был сделать в "Кливленде". Пришло время открыть новую главу, – приводит The Ringer слова Дюранта. – Я высоко ценю то, что сделал. Он отстоял свое право и проявил большое мужество. Очень непросто принять на себя такую критику, когда ты просто хочешь играть в баскетбол.