Кевин Дюрант: "Имели хорошую возможность взять игру в свои руки - но не смогли "

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант после поражения от "Хьюстона" (92:95) в четвертом матче серии (2-2) 1/2 финала НБА заявил, что преимущество команды в конце игры должно было быть увереннее, чтобы одержать победу. Он добавил, что "Уорриорз" не смог взять ситуацию в свои руки в четвертой четверти.

– Наше положение должно было быть лучше в конце матча, – передает NBA TV слова Дюранта. – Мы проиграли, но нужно принять это и двигаться дальше, быть лучше в следующем матче. Мы должны быть лучше соперника в течение всей игры, особенно в четвертой четверти. Мы вели в счете 10 очков и имели хорошую возможность взять игру в свои руки – но не смогли этого сделать.

Следующий матч серии "Хьюстон" – "Голден Стэйт" состоится 25 мая, начало – в 4.00 по московскому времени.

"Хьюстон" сравнял счет в серии с "Голден Стэйт"