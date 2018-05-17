Кевин Дюрант: "Хьюстон" заставляет нас использовать старомодную оборону"

Нападающий "Голден Стэйт" Кевин Дюрант выразил мнение, что "Уорриорз" проиграли во второй игре финала Западной конференции "Хьюстону" (105:127) из-за плохой игры в обороне. После этого матча счет в серии стал равным.

- Нам просто нужно защищаться, - цитирует ESPN Дюранта. - "Хьюстон" заставляет нас использовать старомодную оборону один ни один. Мы должны защищаться, а не фолить. В третьей четверти мы позволили игрокам "Рокетс" забить с фолом три или четыре раза. Так что нам просто нужно обороняться.

Следующая игра пройдет 21 мая.