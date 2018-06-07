Кевин Дюрант: "Если получается забрасывать, не так важно, кто это делает"

Лидер "Голден Стэйт" Кевин Дюрант признался, что не ожидал такого удачного матча с "Кливлендом". В третьем поединке финальной серии плей-офф НБА "Уорриорз" обыграли "Кавальерс" со счетом 110:102 (3-0), а Дюрант набрал 43 очка и сделал 13 подборов.

– Я не думал, что матч получится таким, – цитирует AFP Дюранта. – Старался играть в обороне, совершать подборы, ждал шанса. Мне удавалось находить хорошие позиции, мои партнеры очень здорово помогали, давали пространство. И я старался выполнять свою работу, играть агрессивно. Если получается забрасывать, не так важно, кто это делает. Надеюсь на такую же игру в следующем матче.