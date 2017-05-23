Кевин Дюрант: "Если не нравится плей-офф НБА - не смотрите"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант отметил, что болельщикам стоит переключить баскетбол на что-то другое, если им не нравится плей-офф НБА в этом сезоне. "Уорриорз" сегодня обыграл "Сан-Антонио" в четвертом матче и вышел в финал, где встретится с победителем пары "Кливленд" - "Бостон" (2-1).

- Если вам не нравится игра, то просто выключите ее, - приводит ESPN слова Дюранта. - Если нравится - смотрите. Жизь - очень простая штука. Не хочу никого обидеть, прошу меня извинить. Но если не нравится игра, просто переключите на что-нибудь другое.

Напомним, "Голден Стэйт" не проиграл ни одного матча в этом плей-офф, "Кливленд" на данный момент уступил в одной игре "Бостону".