Кевин Дюрант: "Эмбиид будет одной из звезд НБА, когда я завершу карьеру"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант отметил, что центровой "Филадельфии" Джоэль Эмбиид в будущем станет одной из главных звезд НБА. 23-летний Эмбиид из-за травм проводит лишь второй сезон в лиге, в этой регулярке он отыграл в 44 встречах, в среднем набирал по 23,7 очка, делал по 11,1 подбора и 3,1 передач за игру.

– Он может забивать из-за дуги, хорошо держит мяч, работает над собой и продолжает развиваться, – цитирует Clutch Points Дюранта. – Он отличный игрок, его нельзя не уважать. Он будет одной из звезд НБА, когда я завершу карьеру.