Кевин Дюрант: "А вы обсуждаете чьи-нибудь противостояния так же как мое с Леброном?

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант подчеркнул, что не придает значения разговорам о своем противостоянии с Леброном Джеймсом. "Уорриорз" в ночь на вторник разгромил "Кливленд" (126:91). Команда Дюранта впервые за последние пять встреч сумела обыграть команду Джеймса.

– А я и не знал, что мы на самом деле играли один на один, – цитирует The Vertical Дюранта. – На площадке еще восемь парней, дело же не ограничивается только мной и им. Честно говоря, никогда даже не думал в подобном ключе. "Я проиграл тому парню, а этого победил столько-то раз".

Это командный вид спорта. Победа зависит от большого количества вещей. Вы когда-нибудь говорите так о противостояниях других игроков? У Джона Уолла больше побед, чем у Кайри Ирвинга? Вы это тоже обсуждаете?

Если вам так хочется рассуждать об игре один на один, то просто посмотрите на мою и его статистические линии отдельно. Но игра ведь совсем не об этом. Мы не выходим один на один. Речь идет о командах.