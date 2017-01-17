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Кевин Дюрант: "А вы обсуждаете чьи-нибудь противостояния так же как мое с Леброном?

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Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант подчеркнул, что не придает значения разговорам о своем противостоянии с Леброном Джеймсом. "Уорриорз" в ночь на вторник разгромил "Кливленд" (126:91). Команда Дюранта впервые за последние пять встреч сумела обыграть команду Джеймса.

 
Вчера. Окленд. "Голден Стэйт" - "Кливленд" - 126:91. Реакция Кайри ИРВИНГА.Изгоняющий дьявола. "Голден Стэйт" громит "Кливленд"

– А я и не знал, что мы на самом деле играли один на один, – цитирует The Vertical Дюранта. – На площадке еще восемь парней, дело же не ограничивается только мной и им. Честно говоря, никогда даже не думал в подобном ключе. "Я проиграл тому парню, а этого победил столько-то раз".

Это командный вид спорта. Победа зависит от большого количества вещей. Вы когда-нибудь говорите так о противостояниях других игроков? У Джона Уолла больше побед, чем у Кайри Ирвинга? Вы это тоже обсуждаете?

Если вам так хочется рассуждать об игре один на один, то просто посмотрите на мою и его статистические линии отдельно. Но игра ведь совсем не об этом. Мы не выходим один на один. Речь идет о командах.

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