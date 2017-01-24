10:47 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Керр возглавит команду "Запада" в Матче звезд НБА

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Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр возглавит команду Западной конференции в Матче звезд НБА, сообщает пресс-служба лиги. Поединок состоится 19 февраля в Новом Орлеане, а тренерами команд выбираются наставники, чьи клубы лидируют в соответствующих конференциях. Однако уже сейчас стало известно, что Керр возглавит команду "Запад", так как "Хьюстон", занимающий третье место, уже не сможет догнать "Уорриорз" до начала звездного уик-энда, а Грегг Попович, возглавляющий "Сан Антонио", идущий сейчас вторым, был наставником "Запада" в прошлом Матче звезд.

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Материалы REN-TV

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