Керр возглавит команду "Запада" в Матче звезд НБА

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр возглавит команду Западной конференции в Матче звезд НБА, сообщает пресс-служба лиги. Поединок состоится 19 февраля в Новом Орлеане, а тренерами команд выбираются наставники, чьи клубы лидируют в соответствующих конференциях. Однако уже сейчас стало известно, что Керр возглавит команду "Запад", так как "Хьюстон", занимающий третье место, уже не сможет догнать "Уорриорз" до начала звездного уик-энда, а Грегг Попович, возглавляющий "Сан Антонио", идущий сейчас вторым, был наставником "Запада" в прошлом Матче звезд.

Golden State @Warriors head coach Steve Kerr and his staff will coach the Western Conference All-Stars in the 2017 #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/91XDkbvshF – 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 24 января 2017 г.