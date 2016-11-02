19:49 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Керр сравнил Карри со своей четырехлетней внучкой

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Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр сравнил лидера команды Стефена Карри со своей внучкой Райли, которой четыре года. Он признался, что сделал такое сравнение в перерыве матча регулярного чемпионата НБА с "Портлендом" (127:104), в котором Карри набрал 28 очков, причем в первой половине на его счету было всего пять очков.

– В первой половине игры у Карри была концентрация, как у Райли, – цитирует Mercury News Керра. – Но в перерыве я с ним поговорил и сказал, что этот парень во второй части игры может набрать 25 очков. Никогда не видел, чтобы кто-то так быстро отреагировал и превратил ужасную игру в совершенно блестящую. Я сказал ему, что в первой половине мы увидели Райли, а во втором – Стефена.

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