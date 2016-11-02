Керр сравнил Карри со своей четырехлетней внучкой

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр сравнил лидера команды Стефена Карри со своей внучкой Райли, которой четыре года. Он признался, что сделал такое сравнение в перерыве матча регулярного чемпионата НБА с "Портлендом" (127:104), в котором Карри набрал 28 очков, причем в первой половине на его счету было всего пять очков.

– В первой половине игры у Карри была концентрация, как у Райли, – цитирует Mercury News Керра. – Но в перерыве я с ним поговорил и сказал, что этот парень во второй части игры может набрать 25 очков. Никогда не видел, чтобы кто-то так быстро отреагировал и превратил ужасную игру в совершенно блестящую. Я сказал ему, что в первой половине мы увидели Райли, а во втором – Стефена.