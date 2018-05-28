Керр признался, что не знает, когда Игуодала сможет выйти на паркет

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр признался, что не может прогнозировать возвращение форварда команды Андре Игуодалы в строй, его участие в седьмом матче финала Западной конференции с "Хьюстоном" остается под вопросом.

34-летний Игуодала получил повреждение колена в третьем матче с "Рокитс". Из-за травмы форвард пропустил четвертую, пятую и шестую игры.

- Характер травмы Андре такой, что не существует никаких одинаковых для всех периодов реабилитации, - приводит ESPN слова Керра. - Все зависит от конкретного человека. Прогнозов о возвращении Игуодалы в строй мы не делаем. Мы следим за состоянием игрока и выпустим его на паркет, когда он будет готов.

Решающий матч между "Голден Стэйт" и "Хьюстоном" пройдет 29 мая.