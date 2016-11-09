Кент Бэйзмор: "Кливленд является мерилом на "Востоке", "Атланта" сдала экзамен"

Форвард "Атланты" Кент Бэйзмор отметил важность победы над "Кливлендом" (110:106) в матче регулярного чемпионата НБА. "Хокс" удалось прервать серию из 11 поражений во встречах с "Кавальерс". Команда из Огайо проиграла впервые за последние пять месяцев.

– В мои первые два сезона здесь "Кливленд" надирал нам задницы, – цитирует ESPN Бэйзмора. – Это одна из самых главных побед за все время, что я провел в "Атланте". Они уже давно доминируют в Восточной конференции. "Кливленд" является настоящим мерилом, и сегодня мы сдали наш первый экзамен.