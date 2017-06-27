Кеньон Мартин предложил Жоакиму Ноа сыграть на его контракт

Экс-игрок "Нью-Йорка" и "Денвера" Кеньон Мартин раскритиковал в эфире радиостанции Hot 97 центрового "Никс" Жоакима Ноа. Минувшим летом 32-летний баскетболист подписал с клубом контракт на четыре года и 72 миллиона долларов.

– Фил Джексон дал Жоакиму Ноа 70 миллионов долларов, – сказал Мартин. – Да этот парень даже не сможет ударить себя по заднице обеими руками. Ноа – отстой. Я готов сыграть с ним на его контракт. Прямо сейчас.

Из-за травм и дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Ноа принял участие лишь в 46 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 5,0 очка, делая 8,7 подбора и 2,2 передачи. Отметим, что 40-летний Мартин не играл в НБА с 2015 года. В этом году он начал выступать в лиге баскетбола 3 на 3 BIG3, в которой собраны преимущественно экс-игроки НБА.