18:05 23 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кеньон Мартин: "Карл - эгоистичный и трусливый человек"

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Бывший форвард "Денвера" Кеньон Мартин, игравший под руководством Джорджа Карла, назвал своего бывшего тренера трусом. 65-летний специалист в своей книге раскритиковал бывших подопечных, и в частности назвал "отсутствие отца, который показал бы, как должен вести себя мужчина" одной из проблем, с которой столкнулся Мартин по ходу карьеры.

- Какая наглость от ужасного и трусливого тренера. Да, я рос без отца. Все это знают, - написал в своем твиттере Мартин. - Плохое оправдание для ужасного человека Джорджа Карла. Он эгоистичный, несчастный, жалкий и трусливый человек. Не удивительно, что его отовсюду увольняли. Книга, которую он написал, полна лжи и обмана. Он худший тренер, под руководством которого мне довелось играть. Он написал, что Мело не играл в защите. Однако Карл никогда и не работал над обороной.

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