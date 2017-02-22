Кэндис Уиггинс: "98 процентов игроков женской НБА - гомосексуалистки"

Экс-баскетболистка женской НБА Кэндис Уиггинс рассказала, что завершила профессиональную карьеру на два года раньше, чем планировала. По ее словам, 98 процентов игроков лиги – гомосексуалистки,

– Я была гетеросексуальной, сильной женщиной, готовой отстаивать свои убеждения, – приводит ESPN слова Уиггинс. – Они не вписывались в рамки лиги. 98 процентов игроков женской НБА – гомосексуалистки. Это очень конформистская лига, в которой действуют свои правила.

Меня постоянно оскорбляли. Я никогда не испытывала таких унижений, как в своем дебютном сезоне. Их позиция была такова: "Мы хотим, чтобы ты знала – ты нам не нравишься!"