Кемба Уокер заменит Порзингиса в Матче звезд

Разыгрывающий "Шарлотт" Кемба Уокер получил приглашение на Матч звезд, сообщает клубная пресс-служба. На звездном уик-энде он заменит форварда "Нью-Йорка" Кристапса Порзингиса, порвавшего крестообразные связки и выбывшего до конца сезона. Защитник будет играть за команду Леброна Джеймса.

27-летний Уокер второй раз в карьере выступит в Матче звезд. В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 51 матче регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 22,6 очка и делая 5,8 передачи и 3,4 подбора.

Напомним, что Матч звезд состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.