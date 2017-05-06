Келли Убре дисквалифицирован на 4-й матч с "Бостоном"

Форвард "Вашингтона" Келли Убре из-за дисквалификации пропустит четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с "Бостоном", сообщает пресс-служба НБА. В третьей игре противостояния 21-летний баскетболист в ответ на фол Келли Олиника сбил с ног центрового "Селтикс". Чтобы разнять их, потребовалось вмешательство судей и других игроков.

Как сообщает ESPN, Убре уже принес извинения арбитру Монти Маккатчену, оказавшемуся в эпицентре конфликта. Также он не сумел выйти на Олиника, чтобы извиниться перед ним.

После трех матчей "Бостон" лидирует в серии (2-1). Четвертая игра состоится сегодня ночью.