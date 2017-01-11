Казинс подпишет контракт с "Сакраменто" на 207 миллионов долларов

Центровой "Сакраменто" Демаркус Казинс намерен остаться в клубе, сообщает CSN California. 26-летний баскетболист станет свободным агентом лишь в 2018 году, но в ближайшее время намерен подписать новый контракт с калифорнийцами. По новому коллективному соглашению он может претендовать на исключение назначенного игрока.

Это значит, что Казинс может заключить с "Кингз" пятилетнее соглашение на 207 миллионов долларов. Оно будет рассчитано до конца сезона-2022/23. Сообщается, что клуб готов предложить ему такой контракт, и сторонам остается уладить лишь детали. Впрочем, официально о продлении будет объявлено не раньше лета, когда в силу вступит новое коллективное соглашение.

В нынешнем сезоне Казинс принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 28,0 очка, делая 10,0 подбора, 3,9 передачи, 1,4 перехвата и 1,4 блок-шота.