Казинс, Новицки, Порзингис примут участие в благотворительном матче НБА в Африке

НБА проведет второй в истории выставочный матч в Африке. 5 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится встреча между сборной Африки, составленной из игроков - выходцев с этого континента, и сборной мира. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Состав сборной Африки: Ибака ("Торонто"), Луоль Денг ("Лейкерс"), Сефолоша ("Юта"), Бийомбо ("Орландо"), Капела ("Хьюстон"), Дьенг ("Миннесота"), Мба а Муте (без клуба), Мейри ("Даллас"), Мудиай ("Денвер"), Оладипо ("Индиана"), Шродер ("Атланта").

Состав сборной мира: Новицки ("Даллас"), Порзингис ("Нью-Йорк"), Кемба Уокер ("Шарлотт"), Барбоса (без клуба), Джейлен Браун ("Бостон"), Уилсон Чендлер ("Денвер"), Казинс ("Нью-Орлеан"), Драммонд ("Детройт"), Кортни Ли ("Нью-Йорк"), Кайл Лаури ("Торонто"), Макколлам ("Портленд").