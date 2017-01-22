Казинс набрал 42 очка, но "Сакраменто уступил "Чикаго"

"Чикаго" переиграл "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 102:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кингз" Демаркус Казинс. набравший 42 очка и сделавший 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Сакраменто" – 102:99 (24:21, 31:31, 20:21, 27:26)

Ч: Уэйд (30), Батлер (23), Ципзер (13).

С: Казинс (42 + 14 подборов), Аффлало (9), Темпл (8).

"Юта" – "Индиана" – 109:100 (34:21, 26:29, 25:22, 24:28)

Ю: Хилл (30), Хэйворд (27), Гобер (19 + 11 подборов).

И: Джордж (19), Янг (19), Тиг (19), Эллис (15).