Казинс извинился перед оскорбленным им журналистом

Лидер "Сакраменто" Демаркус Казинс принес свои извинения журналисту газеты Sacramento Bee Энди Фурилло, которого оскорбил 12 декабря в раздевалке после матча с "Лейкерс". Он разозлился на репортера за его статью про инцидент с участием Казинса в ночном клубе в Нью-Йорке. После атаки Казинса на Фурилло "Сакраменто" пообещал провести расследование.

Спустя несколько дней Казинс принес свои извинения журналисту, а "Сакраменто" публично сделал заявление по этому поводу в USAToday.

– В нашей команде есть четкий набор стандартов поведения, которому должны соответствовать все, – говорится в заявлении "Кингз". – Мы решили наложить штраф после инцидента с представителем СМИ. Если такое поведение повторится, рассмотрим другие меры дисциплинарного взыскания.