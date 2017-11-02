Кайри Ирвинг: "Я узнал, что не существует ни одной настоящей фотографии Земли"

Защитник "Бостона" Кайри Ирвинг отметил, что Земля имеет плоскую форму. Кроме того, он подчеркнул, что планета не имеет достоверных снимков.

- Я не хотел спорить с наукой и выглядеть сумасшедшим в глазах людей, - цитирует NBC Sports Ирвинга. - Я почитал о всеобщих истинах, и у меня появились вопросы. Я не говорю, что я что-то знаю, но у меня есть вопросы.

Я провел свои собственные исследования и понял, что нет ни одной настоящей фотографии Земли. И мы не возвращались на Луну с 1961 или 1969 года. Я думаю об этом, и у меня появляются вопросы.

Мы даже не знаем, являются ли снимки из космоса настоящими. Кто их делал? У кого есть уверенность в том, что на фотографиях изображен настоящий космический корабль на Луне? Кто это фотографировал? Был ли это Нил Армстронг?