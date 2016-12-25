19:05 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кайри Ирвинг: "Я – альфа-самец"

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Разыгрывающий "Кливленда" Кайри Ирвинг признался, что ему пришлось пройти против своей натуры, чтобы играть вместе с Леброном Джейсом. При этом он подчеркнул, что с удовольствием выступал бы с форвардом "Кавс" на протяжении еще долгого времени.

– Я точно "альфа", – цитирует ESPN Ирвинга. – Я знаю это. Таков мой характер, но в то же время я понимаю, что, приходя в команду, ты должен играть по ее правилам. Пока что я просто должен быть хорош в тех рамках, в которых я нахожусь, пока что-то не изменится. Как поклонники баскетбола, мы все хотим, чтобы Леброн Играл еще 10 лет, и я был рад этому. С радостью играл бы вместе с ним еще 10 лет.

Сегодня "Кливленду" предстоит провести матч регулярного чемпионата НБА с "Голден Стэйт". Это будет первая встреча команд после финальной серии прошлого сезона. Начало поединка – в 22.30 по московскому времени

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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19lon72

До возвращения Леброна этот "альфа" не имел шансов даже побороться за плей-офф. Так что он ближе к "омега" будет

19:44

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