Кайри Ирвинг: "Я – альфа-самец"

Разыгрывающий "Кливленда" Кайри Ирвинг признался, что ему пришлось пройти против своей натуры, чтобы играть вместе с Леброном Джейсом. При этом он подчеркнул, что с удовольствием выступал бы с форвардом "Кавс" на протяжении еще долгого времени.

– Я точно "альфа", – цитирует ESPN Ирвинга. – Я знаю это. Таков мой характер, но в то же время я понимаю, что, приходя в команду, ты должен играть по ее правилам. Пока что я просто должен быть хорош в тех рамках, в которых я нахожусь, пока что-то не изменится. Как поклонники баскетбола, мы все хотим, чтобы Леброн Играл еще 10 лет, и я был рад этому. С радостью играл бы вместе с ним еще 10 лет.

Сегодня "Кливленду" предстоит провести матч регулярного чемпионата НБА с "Голден Стэйт". Это будет первая встреча команд после финальной серии прошлого сезона. Начало поединка – в 22.30 по московскому времени