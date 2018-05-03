Кайри Ирвинг: "Молодые баскетболисты "Бостона" играют как опытные ветераны"

Защитник "Бостона" Кайри Ирвинг отметил, что молодые игроки "кельтов" показывают прекрасный баскетбол и в плей-офф НБА ведут команду вперед.

– В нашей команде есть молодые баскетболисты, но они играют как опытные ветераны, – приводит ESPN слова Ирвинга. – На протяжении сезона мы проделали отличную работу, помогая друг другу, и теперь они ведут нашу команду вперед. Поэтому мне остается только гордиться ими, Брэдом Стивенсом (главный тренер "Бостона". - прим. "СЭ") и нашим тренерским штабом.

Ирвинг пропускает плей-офф из-за травмы колена. В текущем сезоне 26-летний баскетболист принял участие лишь в регулярном чемпионате и сыграл 60 матчей.

Напомним, на данный момент "Бостон" борется с "Филадельфией" в 1/2 финала плей-офф и ведет в серии 1-0. Следуюбщая игра пройдет 4 мая на площадке "Селтикс".