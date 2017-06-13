Кайри Ирвинг: "Кливленд" даст "Голден Стэйт" еще один бой"

Защитник "Кливленда" Кайри Ирвинг выразил уверенность, что клуб сможет в новом сезоне вновь побороться за чемпионский титул. "Кавальерс" в сезоне-2016/17 дошел до финала НБА, где уступил "Голден Стэйт" (1-4).

- Поражения всегда трудно перенести, - цитирует ASAP Ирвинга. - Но мы можем извлечь из них и положительные моменты. Сейчас я жду начала отпуска. Хочу отдохнуть, чтобы вернуться и начать все с начала. Нужно забыть поражение и начать работать над тем, чтобы выйти в финал. "Голден Стэйт" - потрясающая команда. Они победили, но мы вернемся и сможем дать им еще один бой.