Кайри Ирвинг: "Бостон" должен пройти через испытания"

Разыгрывающий "Бостона" Кайри Ирвинг отметил, что сложный период, через который проходит его команда, должен закалить игроков. Он также добавил, что в будущем "Селтикс" ждут еще более тяжелые испытания.

Напомним, во вчерашнем матче регулярного чемпионата НБА "Бостон" проиграл "Орландо" со счетом 95:103. Это поражение стало для команды третьим подряд. Ирвинг в этой встрече набрал 40 очков.

– Мы должны пройти через некоторые испытания. Нам нужно это, как команде, – приводит ESPN слова Ирвинга. – В будущем нас ждет намного больше тяжелых испытаний, и мы должны быть способны справляться с ними несмотря ни на что.

"Бостон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.