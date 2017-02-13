Кайл Лоури: "В "Торонто" что-то должно измениться"

Разыгрывающий "Торонто" Кайл Лоури выразил обеспокоенность в связи с игрой команды. Сегодня канадцы уступили "Детройту" (101:102), хотя имели преимущество в 16 очков по ходу встречи. Для "Рэпторс" поражение стало 13-м в последних 23 матчах регулярного чемпионата НБА.

– Мы оказываемся в этой ситуации снова и снова, и нам не удается добиться успеха, – цитирует The Score Лоури. – Нужно что-то делать, что-то должно измениться. О каких именно переменах я говорю? У меня есть мысли, но лучше я оставлю их при себе. Буду профессионалом. Но я начинаю беспокоиться. Дела идут не так, как предполагалось.