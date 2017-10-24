Кайл Лоури хотел играть за "Сан-Антонио", но в "Спэрс" им не интересовались

Разыгрывающий "Торонто" Кайл Лоури признался, что рассматривал вариант с переходом в "Сан-Антонио" в минувшее межсезонье. Но он подчеркнул, что клуб даже не вступал с ним в переговоры. Напомним, что летом 31-летний Лоури находился в статусе свободного агента и в результате подписал новый контракт с "Рэпторз" на три года и 90 миллионов долларов.

– Да, я действительно рассматривал вариант с "Сан-Антонио", – цитирует The Express-News Лоури. – Но, похоже, их интерес не был серьезным. Это часть бизнеса, о которой не все знают. Я бы с радостью играл в "Спэрс", но ничего не вышло. Дело даже не дошло до переговоров. Если бы они состоялись, я бы сказал. Но ничего не было.

Я не говорю, что хотел уйти из "Торонто". Но я изучал другие команды, чтобы рассмотреть все варианты. Все, что я хочу сказать, Сан-Антонио было бы замечательным местом, чтобы там играть.