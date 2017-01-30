23:56 30 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кайл Лаури: "Новый указ Трампа - полная чушь"

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Разыгрывающий "Торонто" Кайл Лаури выразил негодование указом нового президента США Дональда Трампа, согласно которому гражданам из семи стран ограничили въезд в штаты на 90 дней. Въезд на время запретили гражданам из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

– Я считаю, что это полная чушь, – цитирует The Star Лаури. – США является свободной страной, и то, что произошло, – полнейшая чушь. Я не изучал указ полностью, но не отрекаюсь от своих слов. Я родился и вырос здесь. Меня всегда учили относиться к окружающим так, как я бы хотел бы, чтобы относились ко мне. Настало трудное время для моей страны, и меня это расстраивает.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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кубань чемпион

Бери шинель... давай на дерево, там Обама ждет. Согласен грустно, но закон есть закон.

00:53 31 января

Borg-se

Это спортивная новость?

00:01 31 января

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