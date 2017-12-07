Кайл Корвер: "Я играл с Айверсоном и Роузом, но Леброн - совершенно другой уровень"

Защитник "Кливленда" Кайл Корвер сравнил одноклубника Леброна Джеймса с Алленом Айверсоном и отметил, что лидер "Кавальерс" находится на другом уровне по сравнению с остальными.

– Я играл вместе с Джеймсом, вместе с Роузом​, когда он стал MVP сезона, а в молодости и с Алленом Айверсоном, – цитирует ESPN Корвера. – Все они невероятные баскетболисты, но мастерство Джеймса находится на совершенно другом уровне. Он показывает особенную игру, особенно в концовках. Я рад, что выступаю с ним в одной команде.