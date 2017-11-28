Кайл Корвер стал пятым игроком в истории НБА, забившим 2100 трехочковых

Форвард "Кливленда" Кайл Корвер стал пятым игроком в истории НБА, который забил за карьеру 2100 или больше трехочковых бросков, сообщает The Score. 36-летний игрок реализовал 3 из 5 дальних бросков в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии" (113:91).
По этому показателю Корвер присоединился к Рэю Аллену, на счету которого 2973 реализованных трехочковых бросков, Реджи Миллеру (2560), Джейсону Терри (2242) и Полу Пирсу (2143).
Kyle Korver becomes 5th NBA player with 2,100 treys. https://t.co/b0CNf6icTL pic.twitter.com/MHur700ew3– theScore (@theScore) 28 ноября 2017 г.
БигБосс
Если сыграет 55 игр при прежней результативности, то обгонит.
15:03
Читатель.
БигБосс, добавляй - если не будет травм. Пирса скоро обойдет точно, а вот до Терри надо постараться
14:30
БигБосс
К концу сезона будет 3-м, кто 2200 )))))
09:21