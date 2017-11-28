08:41 | Баскетбол — НБА

Кайл Корвер стал пятым игроком в истории НБА, забившим 2100 трехочковых

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Форвард "Кливленда" Кайл Корвер стал пятым игроком в истории НБА, который забил за карьеру 2100 или больше трехочковых бросков, сообщает The Score. 36-летний игрок реализовал 3 из 5 дальних бросков в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии" (113:91).

По этому показателю Корвер присоединился к Рэю Аллену, на счету которого 2973 реализованных трехочковых бросков, Реджи Миллеру (2560), Джейсону Терри (2242) и Полу Пирсу (2143).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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БигБосс

Если сыграет 55 игр при прежней результативности, то обгонит.

15:03

Читатель.

БигБосс, добавляй - если не будет травм. Пирса скоро обойдет точно, а вот до Терри надо постараться

14:30

БигБосс

К концу сезона будет 3-м, кто 2200 )))))

09:21