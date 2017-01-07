Кайл Корвер перешел в "Кливленд"

Защитник "Атланты" Кайл Корвер в результате обмена перешел в "Кливленд", информирует официальный сайт "Кавальерс". Взамен "Хоукс" получили форварда Майка Данливи, защитника Мо Уильямса, денежную компенсацию, а также выбор в первом раунде драфта 2019 года. В нынешнем сезоне 35-летний Корвер в среднем за игру набирал 9,5 очка, делал 2,8 подбора и 2,3 передачи.