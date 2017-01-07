Кайл Корвер перешел в "Кливленд"

Защитник "Атланты" Кайл Корвер в результате обмена перешел в "Кливленд", информирует официальный сайт "Кавальерс". Взамен "Хоукс" получили форварда Майка Данливи, защитника Мо Уильямса, денежную компенсацию, а также выбор в первом раунде драфта 2019 года. В нынешнем сезоне 35-летний Корвер в среднем за игру набирал 9,5 очка, делал 2,8 подбора и 2,3 передачи.
Смерть сусликам
8 за всю историю по забитым трехам, я его еще по Юте помню с Кириленко когда играл.
00:18
Смерть сусликам
И его процент трюльников зашкаливает.
00:13
Смерть сусликам
Tupac Shakur Неплохой ролевик! С хорошим броском. Хотя Данливи был примерно того же уровня-----------------Данливи далеко до Кайла в 3х очковых, Кайл может 5-7 за матч забить под настроение.
00:12
Tupac Shakur
Неплохой ролевик! С хорошим броском. Хотя Данливи был примерно того же уровня
23:49 7 января
Смерть сусликам
Трешник пришел
23:44 7 января