23:28 7 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кайл Корвер перешел в "Кливленд"

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Защитник "Атланты" Кайл Корвер в результате обмена перешел в "Кливленд", информирует официальный сайт "Кавальерс". Взамен "Хоукс" получили форварда Майка Данливи, защитника Мо Уильямса, денежную компенсацию, а также выбор в первом раунде драфта 2019 года. В нынешнем сезоне 35-летний Корвер в среднем за игру набирал 9,5 очка, делал 2,8 подбора и 2,3 передачи.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Смерть сусликам

8 за всю историю по забитым трехам, я его еще по Юте помню с Кириленко когда играл.

00:18

Смерть сусликам

И его процент трюльников зашкаливает.

00:13

Смерть сусликам

Tupac Shakur Неплохой ролевик! С хорошим броском. Хотя Данливи был примерно того же уровня-----------------Данливи далеко до Кайла в 3х очковых, Кайл может 5-7 за матч забить под настроение.

00:12

Tupac Shakur

Неплохой ролевик! С хорошим броском. Хотя Данливи был примерно того же уровня

23:49 7 января

Смерть сусликам

Трешник пришел

23:44 7 января

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