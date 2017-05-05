Кайл Корвер: "Кливленд" хочет обыграть "Торонто" всухую, чтобы получить неделю отдыха"

Форвард "Кливленда" Кайл Корвер отметил, что команда пытается выиграть серию 1/4 финала плей-офф против "Торонто" (2-0) без поражений. В первом раунде "Кавальерс" обыграл "Индиану" со счетом 4-0.

- Одержать четыре победы без поражений в серии очень сложно, но "Кливленд" делает это, - приводит пресс-служба НБА слова Корвера. - Парни опять хотят обыграть соперника всухую, чтобы получить отдых между раундами. В голове сидит мысль: "Если мы победим всухую, то будем отдыхать неделю". Не все команды начинают серии с таким настроем. Обычно стоит цель просто ее выиграть.