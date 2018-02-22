Кавай Леонард, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович заявил, что форвард Кавай Леонард, скорее всего, больше не сыграет в текущем сезоне. Леонард пропустил первые 27 матчей сезона из-за травмы бедра. Затем он провел девять матчей, но следом у баскетболиста выявили частичный разрыв в левом плече.

– Я буду очень удивлен, если он вернется в этом сезоне, – цитирует ESPN Поповича. – У нас осталось совсем немного матчей в этом сезоне, и пока Кавай не готов играть. Если все же ему удастся восстановиться, то это будет в самой концовке сезона. И возвращать в состав кого-то на заключительные игры довольно странно, поэтому я говорю честно: он вряд ли появится в этом сезоне.