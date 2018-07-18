Кавай Леонард перейдет в "Торонто"?

"Торонто" сделал "Сан-Антонио" лучшее предложение по обмену форварда Кавая Леонарда, сообщает ESPN. Напомним, что баскетболист изъявил желание покинуть команду и ряд клубов НБА выразили интерес к его обмену.

"Рэпторз" пойдут на сделку, несмотря на отсутствие гарантий по продлению контракта с Ленардом в межсезонье-2019.

Напомним, что 26-летний американец обиделся на "Шпор" за то, что клуб не помог ему с травмой бедра. Его контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год истекает в следующем сезоне. В прошлом сезоне Леонард из-за многочисленных травм сыграл всего в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка.