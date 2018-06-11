Кавай Леонард хочет остаться в "Сан-Антонио"

По информации Basketball Insiders, форвард Кавай Леонард хочет продлить контракт с "Сан-Антонио". Игрока устраивает нынешняя ситуация в клубе, и он не намерен рассматривать предложения от других клубов.

Ожидается, что в ближайшее время стороны проведут переговоры. Из-за многочисленных травм 26-летний баскетболист почти полностью пропустил минувший сезон. Он сыграл в 9 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая по 16,2 очка, делая по 4,7 подбора и 2,3 передач за игру.

Его контракт с зарплатой в 20 миллионов за сезон истекает в следующем сезоне. По действующему соглашению есть опция игрока на продление контракта (зарплата 21,2 миллиона).