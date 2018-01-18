Картер-Уильямс и Фрэйзер были удалены за потасовку в матче "Шарлотт" – "Вашингтон"

Защитник "Шарлотт" Майкл Картер-Уильямс и разыгрывающий "Вашингтона" Тим Фрэйзер были удалены с площадки за потасовку в матче между командами (133:109). Инцидент произошел в концовке четвертой четверти.

Сначала Картер-Уильямс сцепился с центровым "Уизардз" Джейсоном Смитом, после чего в ситуацию вмешался Фрэйзер. Игроков разняли их партнеры по команде.

По окончании матча Картер-Уильямс заявил, что его действия заслуживали технического фола, а не удаления. Он намерен подать апелляцию.