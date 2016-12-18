13:31 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Карри во время матча с "Портлендом" изобразил игру в керлинг

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Забавный момент произошел во время паузы в четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА между "Голден Стэйт" и "Портлендом". Защитник хозяев Стефен Карри направил мяч партнеру по команде, изображая игру в керлинг. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andvaraforce

когда в следующий раз во время игры он пукнет - не забудьте написать

14:09

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