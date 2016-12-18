Карри во время матча с "Портлендом" изобразил игру в керлинг

Забавный момент произошел во время паузы в четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА между "Голден Стэйт" и "Портлендом". Защитник хозяев Стефен Карри направил мяч партнеру по команде, изображая игру в керлинг.
Забавный момент произошел во время паузы в четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА между "Голден Стэйт" и "Портлендом". Защитник хозяев Стефен Карри направил мяч партнеру по команде, изображая игру в керлинг.
Andvaraforce
когда в следующий раз во время игры он пукнет - не забудьте написать
14:09