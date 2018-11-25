Карри отправится с "Голден Стэйт" на выездное турне

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр ждет возвращения в строй разыгрывающего команды Стефена Карри уже в ближайшие дни.

– Карри чувствует себя намного лучше. Мы ежедневно контролируем его состояние. Шеф медицинской службы организации абсолютно уверен, что Стефен сыграет во время нашего ближайшего выездного турне – передает ESPN слова Керра.

9 ноября в матче регулярного чемпионата НБА с "Милуоки" Карри получил травму паха и пропустил уже 9 матчей, в которых "Воины" одержали 4 победы и потерпели 5 поражений. Выездная серия "Голден Стэйт" начнется в конце ноября и продлится неделю, в ходе которой калифорнийцы сыграют с "Торонто", "Детройтом", "Атлантой", "Кливлендом" и "Милуоки".