Карри обошел Брайанта по количеству реализованных трехочковых

Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри вышел на 11-е место по реализованным броскам из-за дуги за карьеру. Как сообщает пресс-служба лиги, 28-летний американец достиг отметки в 1828 реализованных трехочковых за 555 матчей, что позволило ему обойти легенду "Лейкерс" Коби Брайанта, на счету которого 1827 точных трехочковых за 1346 игр. Отметим, что Карри до попадания в Топ-10 осталось еще трижды попасть в корзину из-за дуги, так как на 10-й строчке находится Чонси Биллапс с 1830 попаданиями.

With this 3 Steph Curry passed Kobe Bryant for 11th on the all-time 3-Point FG list! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/HqKZPO7zxb – NBA (@NBA) 3 марта 2017 г.