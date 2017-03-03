10:24 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Карри обошел Брайанта по количеству реализованных трехочковых

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Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри вышел на 11-е место по реализованным броскам из-за дуги за карьеру. Как сообщает пресс-служба лиги, 28-летний американец достиг отметки в 1828 реализованных трехочковых за 555 матчей, что позволило ему обойти легенду "Лейкерс" Коби Брайанта, на счету которого 1827 точных трехочковых за 1346 игр. Отметим, что Карри до попадания в Топ-10 осталось еще трижды попасть в корзину из-за дуги, так как на 10-й строчке находится Чонси Биллапс с 1830 попаданиями.

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Материалы REN-TV

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