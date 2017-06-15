Карри не собирается встречаться с Трампом

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри подтвердил, что не намерен встречаться с президентом США Дональдом Трампом. Ранее в СМИ появилась информация, что чемпион НБА откажется от традиционного визита в Белый дом.

– Меня об этом спрашивали еще несколько месяцев назад, – цитирует AFP Карри. – Этот вопрос все еще гипотетический. Я сказал тогда, что не пошел бы в Белый дом в случае победы в НБА. Сейчас мое мнение не изменилось. Я уверен, что мы все обсудим между собой. Не хочется опорочить все, что мы сделали в этом сезоне. Будем вести себя ответственно и делать то, что должны: в индивидуальном и коллективном плане.