Карри не собирается уходить из "Голден Стэйт", когда станет свободным агентом

Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри подчеркнул, что не собирается уходить из клуба следующим летом, когда станет неограниченно свободным агентом. Напомним, 28-летний игрок является MVP двух последних сезонов НБА.

– Всегда говорил, что "Голден Стэйт" для меня – идеальное место, – приводит San Jose Mercury News слова Карри. – Здесь прекрасные фанаты, клуб здорово организован, у нас собралась отличная команда, которая борется за чемпионство каждый год. Сейчас не вижу никаких причин для того, чтобы переходить в другую команду.

Контракт на 209 миллионов долларов? Конечно, сумма выглядит нереальной, но, честно говоря, я пока об этом особо не задумывался – до следующего лета еще много времени.