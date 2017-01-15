18:32 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Карри не собирается уходить из "Голден Стэйт", когда станет свободным агентом

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Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри подчеркнул, что не собирается уходить из клуба следующим летом, когда станет неограниченно свободным агентом. Напомним, 28-летний игрок является MVP двух последних сезонов НБА.

– Всегда говорил, что "Голден Стэйт" для меня – идеальное место, – приводит San Jose Mercury News слова Карри. – Здесь прекрасные фанаты, клуб здорово организован, у нас собралась отличная команда, которая борется за чемпионство каждый год. Сейчас не вижу никаких причин для того, чтобы переходить в другую команду.

Контракт на 209 миллионов долларов? Конечно, сумма выглядит нереальной, но, честно говоря, я пока об этом особо не задумывался – до следующего лета еще много времени.

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