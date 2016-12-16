11:19 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Карри летом может подписать контракт на 207 миллионов

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Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри в межсезонье может поставить подпись под новым контрактом. Как сообщает ESPN, благодаря новому коллективному соглашению НБА 28-летний американец может подписать пятилетний договор на 207 миллионов долларов. Таким образом, его нынешняя зарплата может вырасти с 12 до 36 миллионов долларов.

Согласно новому коллективному соглашению, звезды лиги могут получить до 35 процентов от суммы потолка зарплат при продлении контракта со своим клубом и соблюдении определенных условий, которым Карри удовлетворяет. Аналогичная ситуация и с другим игроком "Уорриорз" - Кевином Дюрантом.

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