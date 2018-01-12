Карри хочет стать капитаном команды на Матче звезд НБА, а Дюрант - нет

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри хочет стать капитаном команды на Матч звезд НБА, чтобы самостоятельно выбрать игроков для себя. Противоположное мнение выразил его одноклубник форвард Кевин Дюрант. Отметим, что оба баскетболиста лидируют в голосовании Западной конференции.

– Стать капитаном? Почему бы и нет, – цитирует Bleacher Report Карри. – Я хотел бы выбрать команду. Это говорит о том, что ты что-то значишь на площадке.

– Мне бы хотелось, чтобы кто-то другой занялся этим, – сказал Дюрант. – Мне нравится просто быть участником этого мероприятия. Хочется просто сыграть в этом матче.