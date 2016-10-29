12:03 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Карри быстрее всех в истории реализовал 1600 трехочковых бросков

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Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри быстрее всех в истории достиг отметки в 1600 попаданий в кольцо после бросков из-за дуги в матчах НБА. Для этого ему понадобилось 497 встреч. Отметим, что в этом сезоне за первые две встречи он забросил 7 трехочковых.

Стоит отметить, что рекордсмен НБА по количеству трехочковых Рэй Аллен первые 1600 бросков из-за дуги реализовал за 693 матча.

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