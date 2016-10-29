Карри быстрее всех в истории реализовал 1600 трехочковых бросков

Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри быстрее всех в истории достиг отметки в 1600 попаданий в кольцо после бросков из-за дуги в матчах НБА. Для этого ему понадобилось 497 встреч. Отметим, что в этом сезоне за первые две встречи он забросил 7 трехочковых.
Стоит отметить, что рекордсмен НБА по количеству трехочковых Рэй Аллен первые 1600 бросков из-за дуги реализовал за 693 матча.
👌👌👌 pic.twitter.com/mo1OUCL7dv– GoldenStateWarriors (@warriors) 29 октября 2016 г.
With that last triple, Stephen Curry now has 1600 career three pointers. #DubNation pic.twitter.com/BOX7Nu1i24– NBA.com/Stats (@nbastats) 29 октября 2016 г.