23:18 25 февраля | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кармело Энтони: "Я не знаю, какой у "Нью-Йорка" план насчет меня"

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Лидер "Нью-Йорка" Кармело Энтони признался, что не в курсе планов клуба на его счет. Ранее появлялась информация о том, что клуб хочет обменять игрока, однако подходящего варианта сделки найдено не было, и Энтони останется до конца сезона.

– Честно говоря, я не знаю, каков дальнейший план, – цитирует ESPN Энтони. – Думаю, что они планировали меня обменять. Теперь же им нужно придумать новый план по поводу будущего этой команды. Никто не любит быть в подвешенном состоянии. Мы все хотим знать, что нас ждет. Но в спорте порой так не бывает.

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