Кармело Энтони в ближайшее время покинет "Хьюстон"

Форвард "Хьюстона" Кармело Энтони в ближайшее время покинет клуб. Об этом сообщил генеральный менеджер "Рокитс" Дэрил Мори. Как отмечается, по мнению главного тренера команды Майка Д’Антони, новичок Гэри Кларк смотрится лучше на этой позиции, чем 34-летний Энтони.

- После долгих внутренних обсуждений было решено, что Энтони покинет "Рокетс", мы работаем над решением данного вопроса, - цитирует Мори официальный сайт клуба. - То, что мы задумывали при подписании контракта с Кармело, не материализовалось, поэтому мы решили, что лучше двигаться дальше, другой вариант был бы несправедливым для него.

Напомним, что Энтони подписал контракт с "Хьюстоном" в августе. В нынешнем регулярном сезоне форвард сыграл за "Рокетс" 10 матчей, набирая в среднем за игру 13,4 очка и делая 5,4 подбора.

По правилам "Хьюстон" не может обменять Энтони до 15 декабря. Представители игрока пока ищут для него место в другом клубе.