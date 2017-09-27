Кармело Энтони: "Смогу играть на позиции мощного форварда"

Форвард "Оклахомы" Кармело Энтони рассказал о том, что он сможет закрыть позицию "четвертого номера". Он отметил, что в современном баскетболе даже атакующий защитник может выступать на позиции центрового.



- Я без проблем смогу играть на позиции мощного форварда, - цитирует ESPN Энтони. - Честно говоря, мне это даже нравится. Для команды так будет лучше. Я играл "четвертого номера" на протяжении почти всей карьеры. Даже в "Денвере" мы выходили на площадку маленькой пятеркой, чтобы увеличить скорость. В современном баскетболе атакующий защитник может играть на позиции центрового.