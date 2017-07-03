Кармело Энтони может перейти в "Кливленд" или "Хьюстон"

Лидер "Никс" Кармело Энтони собирается отменить пункт о запрете на обмен в своем контракте, сообщает ESPN. Форвард пойдет на этот шаг, если "Нью-Йорк" договорится об обмене игрока в "Кливленд" или "Хьюстон".

Отмечается, что 33-летнему баскетболисту интересен вариант с "Кливлендом", а переход в "Хьюстон" он рассматривает после трейда Криса Пола. Энтони играет за "Никс" с 2010 года, в минувшем сезоне провел 74 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 22,4 очка, делая по 5,9 подбора и 2,9 передачи за игру.