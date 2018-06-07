Карасев хочет вернуться в НБА

Форвард "Зенита" Сергей Карасев отметил, что у него есть желание вернуться в НБА. Напомним, что 24-летний россиянин играл за такие клубы, как "Кливленд" и "Бруклин". В 2016 году он вернулся в Россию.

– Сейчас у меня все мысли о "Финале четырех" Единой лиги ВТБ, хочется показать индивидуально и командно свою лучшую игру, – цитирует "Р-Спорт" Карасева. – Может, у агента есть наброски какие-то, но пока у меня нет информации, и не хочется отвлекаться. С "Зенитом" у меня опция, так что, грубо говоря, еще две игры, и я без контракта. Алексей Швед думает вернуться в НБА? Я сам хотел бы уехать, желание всегда есть, а за Леху говорить не буду – не знаю, насколько ему комфортно в "Химках", что он сам хочет.